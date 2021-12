Proposta de cota racial em concursos do TJ ganha força

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ficou mais próximo de reservar 20% das vagas aos afrodescendentes nos futuros concursos públicos para cargos efetivos, incluindo de juízes.

A proposta de resolução enviada pela presidência para a Comissão de Reforma ganhou força com a aprovação de projeto semelhante pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, que determina percentual igual ao indicado anteriormente pela corte baiana.

A proposta de resolução, assinada pelo presidente do tribunal, desembargador Eserval Rocha, segue dispositivos do artigo 442 do regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia, a lei número 12.990, de 9 de junho de 2014, e o Estatuto de Igualdade Racial.

