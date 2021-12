Programa Partiu Estágio abre mais de 2 mil vagas para universitários

O Programa Partiu Estágio vai oferecer mais de 2 mil vagas para estudantes universitários de diferentes cursos. As oportunidades são para 62 instituições, distribuídas entre 49 municípios baianos, incluindo Salvador. As inscrições começam nesta quarta-feira, 30, e seguem até o dia 24 de fevereiro, por meio do site da iniciativa.

Algumas das áreas incluem Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Produção Cultural, Design, Direito, Engenharias, Medicina veterinária, Letras, Secretariado, Sistemas de informação, Geologia, Geofísica, Farmácia, entre outras.

O valor da bolsa estágio é de R$ 455,00 mais auxílio transporte, para os órgãos da administração estadual, e R$1.464,00 mais auxílio transporte, para a Desenbahia. Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e ter cumprido pelo menos 50% do curso de formação. Outras informações podem ser consultadas no edital.

