Prodeb segue com inscrições abertas até o dia 23; salários chegam a R$ 6.626,98

O processo seletivo da Companhia de Processamento de Dados da Bahia (Prodeb) seguem com inscrições abertas até o próximo dia 23 de abril. Ao todo, são 91 oportunidades para nível superior, da área de Tecnologia da Informação, com salários de até R$ 6.626,98.

Os selecionados assinarão contrato de trabalho de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. As inscrições, com taxa de R$ 80, podem ser realizadas por meio do site da organizadora. Os candidatos passarão por provas objetivas, de títulos e experiência.

Estão disponíveis vagas nos cargos de Analista de TIC I com especialidade em Telecomunicações (1), Arquitetura de Soluções (2), Data Center (2), Back Up (2), Produto (4), Construção de Software (14), Requisitos de Software (10) e Web Mobile Designer (2); Analista de TIC II em Telecomunicações (2), Rede (6), Back Up (1), Produto (2), Elétrica (1).

A seleção também conta com vagas os cargos de Construção de Software (5), Processos (6), e Requisitos de Software (15); Especialista de TIC nas áreas de Produto (1), Telecomunicações (1), Requisitos de Software (8), Construção de Software (2), e B.I. (3); Analista Organizacional em Processos (1).

As provas objetivas de múltipla escolha estão previstas para o dia 20 de maio. O prazo de validade desta seleção é de dois anos, a contar da data de homologação.

