Procuradoria Geral abre processo seletivo para motorista

Foi publicado no Diário Oficial deste final de semana, o edital do Processo Seletivo da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE), para o cargo o cargo de motorista. As inscrições estarão disponíveis no site do certame, a partir da próxima quarta-feira, 4, e seguem até dia 10 de abril.

Ao todo, serão 11 vagas disponibilizadas. A seleção é formada por uma única etapa, avaliação curricular de caráter eliminatório. Das oportrunidades ofertadas, serão 4 para a cidade de Vitória da Conquista, 2 para Teixeira de Freitas, 2 para Juazeiro e 1 para Barreiras.

Para participar da seleção o candidato deve possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou formação técnica profissionalizante de nível médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria “B” ou superior, com anotação de que o condutor exerce atividade remunerada de condução veicular.

adblock ativo