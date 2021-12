Procuradoria do Estado convoca 22 aprovados em concurso de 2014

Vinte e dois candidatos aprovados no concurso para procurador do Estado serão convocados para integrar o quadro dos 221 profissionais que atuam na Procuradoria Geral do Estado (PGE). A convocação será publicada na edição desta quinta-feira, 29, do Diário Oficial.

O concurso foi realizado em 2014, com provas objetivas e prático-discursivas. Na época, mais de 2,4 mil pessoas participaram do certame.O cargo exige que o candidato tenha nível superior em Direito, com pelo menos dois anos de formação.

