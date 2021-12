Processos seletivos na Bahia encerram inscrições neste domingo

Dois processos seletivos encerram suas inscrições neste domingo, 9. As oportunidades são para estágio em direito e gestão pública na Procuradoria Geral do Estado (PGE) e vagas de nível fundamental e médio na Câmara de Rio das Contas. Confira:

Procuradoria-Geral da Bahia

O processo seletivo do órgão vai contratar 31 estagiários de pós-graduação em direito. As inscrições, que são gratuitas devem ser realizadas no site da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) até este domingo. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.000, mais auxílio-transporte, com carga horária de 20h semanais.

Os estudantes de pós-graduação em direito vão concorrer a 26 vagas, enquanto os que cursam pós em gestão pública com ênfase em gestão jurídica contam com 5 vagas.

Os selecionados atuarão nas cidades de Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. O certame tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Outras informações podem ser consultadas no edital.

Câmara de Rio das Contas

O órgão municipal de Rio de Contas (distante a 606 km de Salvador) oferece seis vagas de nível fundamental e médio. As oportunidades são para auxiliar de serviços gerais (3), motorista - com habilitação categoria b (2), e agente administrativo (1). A jornada semanal é de 40h e o salário varia entre R$ 954 e R$ 1.522.

A inscrição é feita pelo site da empresa organizadora do certame, a Seleta Concursos. As taxas têm valores de R$ 30 para nível fundamental e R$ 40 para nível médio. A validade do processo seletivo é de dois anos. Outras informações podem ser obtidas no edital.

