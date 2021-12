Processos seletivos abrem inscrições nesta 2ª; remuneração chega a R$ 6 mil

Três processos seletivos estarão com as inscrições abertas na Bahia a partir desta segunda-feira, 12. Uma das oportunidades é para atuar como engenheiro civil na Prefeitura de Salvador. As demais são para professor substituto no Instituto Federal Baiano (IF Baiano) e no Instituto Federal da Bahia (IFBA). Os salários de alguns cargos, com benefícios, podem chegar a aproximadamente R$ 6 mil.

Prefeitura de Salvador

A gestão municipal oferece cinco vagas para o cargo de engenheiro civil. A função possui remuneração de R$ 4.718,39 para uma carga de 40h semanais.

A seleção será feita por meio da análise de títulos. As inscrições podem ser feitas pelo site a partir das 9h desta segunda e segue até 18 de novembro. O valor da taxa, paga por boleto bancário, é de R$ 50.

Os aprovados serão contratados temporariamente por 2 anos sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O período poderá ser prorrogado uma única vez por igual período.

IFBA

O processo seletivo visa a contratação de 22 professores substitutos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), nos campi de Eunápolis, Jequié e Ilhéus. Os selecionados terão salários entre R$ 2.236,31 e R$ 3.126,31, mais auxílio alimentação de R$ 229 ou R$ 458, para uma carga horária de 20h ou 40h semanais.

As vagas são para as áreas de: administração (1), arquitetura (1), artes (1), biologia (1), desenho técnico (1), enfermagem (1), engenharia ambiental (1), engenharia civil (2), filosofia (2), física (2), informática (1), matemática (2), português (2), química (1), segurança do trabalho (1), sociologia (1) e artes, artes visuais, cinema, teatro ou música (1).

As inscrições vão até o dia 25 de novembro, por meio do site da instituição, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 70.

IF Baiano

As três oportunidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) são para professores substitutos nas áreas de zootecnia/ zootecnia geral (1) e geografia/ ensino de geografia e geografia humana (2) no campus de Santa Inês.

A jornada é de 40h semanais e a remuneração varia entre R$ 3.126,31 a R$ 5.786,68, mais vale-alimentação no valor de R$ 458. Para participar, os interessados devem se inscrever somente no site da instituição até o dia 28 de novembro de 2018.

