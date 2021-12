Processo seletivo oferece 130 vagas para professores da educação profissional

Estão abertas até 23 de abril as inscrições para a seleção de professores que vão atuar com Educação Profissional e Tecnológica, disponibilizada pela Secretaria de Educação do Estado. São oferecidas 130 vagas, sendo 100 para o Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Design e 30 para o Eixo Recursos Naturais.

>> Acesse aqui os editais

O processo seletivo possui apenas uma etapa de avaliação curricular. As inscrições devem ser realizadas no site de seleção do Governo, e os aprovados serão contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Os candidatos devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, de acordo com a função e/ou área de atuação.

O resultado provisório dos candidatos habilitados será divulgado no dia 25 abril no site da Secretaria da Educação, com prazo para recursos abertos nos dias 26 e 27 de abril. A relação definitiva dos aprovados estará disponível no dia 4 de maio.

Sobre as vagas

A oferta para o Eixo Recursos Naturais é para professores que irão atuar no curso técnico de nível médio em Agroecologia, nos Centros Estaduais (CEEP) e Territoriais (CETEP) de Educação Profissional e anexos, localizados nos municípios de Itaitê, Wagner, Conceição do Coité, Itaberaba, Barra do Choça e Conceição do Almeida. Estes cursos são ofertados em regime de alternância, por meio do qual os alunos ficam parte do período interno na unidade escolar e parte nas suas comunidades.

Já os professores do Eixo Tecnológico de Produção Cultural e Designer irão atuar nos cursos de Canto, Cenografia, Composição e Arranjo, Comunicação Visual, Conservação e Restauro, Dança, Figurino Cênico, Instrumento Musical, Multimídia, Processos Fotográficos, Produção de Áudio e Vídeo, Publicidade, Regência e Teatro, ofertados tanto nos Centos de Educação Profissional quanto no projeto Escolas Culturais, em vários Territórios de Identidade da Bahia.

adblock ativo