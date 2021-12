Processo seletivo do Samu tem inscrições prorrogadas

Os médicos interessados no processo seletivo aberto pela Prefeitura de Salvador para trabalho no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) têm, agora, até o próximo dia 23 de julho, um domingo, para se inscreverem. Ao todo são oferecidas 67 vagas.

O processo, iniciado no dia 6, estava previsto para ser encerrado no último domingo, 16, mas a Prefeitura decidiu prorrogar por mais alguns dias.

Das vagas oferecidas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos afrodescendentes, como prevê a Legislação Municipal. O médico terá a jornada de trabalho em regime de plantão de 24 horas semanais, com remuneração de até R$ 8.506,99, além de vale-transporte e auxílio-alimentação.

A inscrição é feita on-line, através do endereço https://www.processoseletivosimplificadosms.salvador.ba.gov.br.

Seleção

O processo seletivo conta com duas etapas: a primeira é uma avaliação de títulos, durante o carregamento dos documentos no ato da inscrição. A segunda leva em conta a capacitação inicial, que ocorre com provas teóricas e práticas, além de entrevistas em datas a serem agendadas. Ambas são classificatórias e eliminatórias.

O edital do processo pode ser acessado no site da Secretaria Municipal de Gestão.

