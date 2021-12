Processo seletivo do Detran seleciona candidatos de nível médio

Estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 30, as inscrições para o processo seletivo de nível médio do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). São oferecidas 47 vagas para seis cidades, incluindo Salvador, com 21 oportunidades (confira as demais vagas abaixo). A remuneração é de R$ 1.629,74, entre outros benefícios.

As inscrições serão feitas pelo site até 7 de maio. A contratação será imediata, segundo o órgão de trânsito.

>> Confira o edital

O método de avaliação do processo seletivo será por análise curricular. Os candidatos aprovados vão trabalhar 40h semanais. A seleção, que é em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado.

A divulgação da lista provisória será no dia 9 de maio. O prazo para recurso é de 10 a 11 do mesmo mês. Já de 14 a 18/5, acontece a divulgação no Diário Oficial do resultado parcial e do prazo para a entrega de documentos, que deverá ser feita pelos Correios. O endereço é avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 7744 - Pernambués, CEP 41.800-700 - Salvador - Bahia - Brasil.

Outras informações podem ser consultadas no telefone 71 3535-0888 ou no edital. A divulgação oficial dos aprovados será em 1º de junho, quando também começa a convocação.

