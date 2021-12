Processo seletivo da Santa Casa da Bahia segue aberto até dia 21

A Santa Casa da Bahia está com processo seletivo aberto. As vagas (681) são para o preenchimento de oportunidades existentes e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Hospital Municipal de Salvador. O maior número fois disponibilizado para técnico de enfermagem e enfermeiro (veja lista completa abaixo).

Os interessados devem cadastrar o currículo, através da internet, pelo formulário, entre 15 e 21 de março. A Santa Casa alerta que não serão aceitos currículos impressos. Os valores dos salários não foram informados.

Os profissionais serão contratados em regime de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), sendo 5% das vagas reservadas às pessoas com deficiência.

