PRF publica edital de concurso com 500 vagas e salário de R$ 9.473,57

Serão abertas na próxima segunda-feira, 3, as inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que oferece 500 vagas e salário de R$ 9.473,57. O edital foi publicado na edição desta quarta, 28, do Diário Oficial da União e está disponível na internet.

As oportunidades são distribuídas em 17 estados. Para a Bahia, são oferecidas 17 vagas, sendo 13 para ampla concorrência, três para candidatos negros e uma para candidatos com deficiência.

As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de dezembro, pelo site da Cespe UNB, organizadora do concurso. A taxa é de R$ 150.

Os candidatos que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição devem preencher o requerimento disponível no site, informando o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e a declaração eletrônica de que atende à condição estabelecida no edital. Os pedidos de isenção também devem ser feitos até 18 de dezembro.

A primeira etapa do concurso será composta das provas objetiva e discursiva, exame de capacidade física, avaliação de saúde e psicológica, avaliação de títulos e investigação social.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 3 de fevereiro de 2019, no período da tarde. Os contratados vão cumprir uma jornada de 40 horas semanais.

