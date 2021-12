PRF inscreve para concurso com mil vagas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inscreve até 8 de julho para concurso do órgão. São mil vagas, sendo 50 para pessoas com deficiência. A taxa é de R$ 150 e o cadastro pode ser feito no site da Cespe, que organiza o certame. O salário inicial é de R$ 6.106,81 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos devem ter curso de graduação em qualquer área de formação.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 11 de agosto. Os aprovados ainda vão fazer exame de capacidade física, avaliação de saúde, psicológica, investigação social e/ou funcional e avaliação de títulos. O concurso também prevê Curso de Formação Profissional.

adblock ativo