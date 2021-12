PRF abre inscrições para concurso com salário de R$ 9.473,57

Começam nesta segunda-feira, 3, as inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que oferece 500 vagas para todo o Brasil, com salário de R$ 9.473,57.

Do total de oportunidades, 17 são voltadas para a Bahia - sendo 13 para ampla concorrência, 3 para candidatos negros e 1 para candidatos com deficiência.

Os interessados têm até 18 de dezembro para se inscrever, por meio do site da Cebraspe, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 3 de fevereiro de 2019, no período da tarde, com duração de 4 horas e 30 minutos. Já a consulta aos locais e horários das provas estará disponível a partir do dia 30 de janeiro.

Segundo o edital, o resultado final da prova objetiva e o parcial da prova discursiva serão publicados no dia 20 de fevereiro.

Os classificados vão passar ainda por avaliações de saúde, psicológica e de títulos. Os profissionais contratados vão cumprir uma jornada de 40 horas semanais.

