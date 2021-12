PRF abre inscrições nesta quinta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também lançou edital para o concurso que oferece 71 vagas para níveis médio e superior. A remuneração máxima pode variar de R$ 2.364,47 a R$ 3.875,72. A cargo da Cespe, o concurso abrirá inscrições na próxima quinta-feira, dia 20 de setembro, no endereço: www.cespe.unb.br.

Com 67 vagas para agente administrativo (nível médio), três vagas para técnico em assuntos educacionais (com formação em pedagogia) e uma vaga para técnico de nível superior (qualquer curso), o concurso da PRF é voltado para a área de apoio. Esta é a primeira vez que a PRF realiza um concurso voltado para o cargo de agente administrativo.

"Podemos comparar esse edital ao lançado para agente administrativo da Polícia Federal que saiu em 2004, já que, para a PRF, esse será o primeiro concurso", explica Paulo Estrella, diretor da Academia do Concurso.

Oportunidade - Segundo o especialista, esta é uma ótima oportunidade para concursandos iniciantes ou aqueles que estão estudando há menos tempo, porque "a remuneração é menor do que o valor que costuma ser oferecido em outras seleções", afirma Estrella.

Comparando o edital atual com o da PF de 2004, é possível observar novas disciplinas, como arquivologia, além do aumento de conteúdo de direito constitucional e administrativo. Outra novidade é a entrada de ética do servidor e a saída do Código de Defesa do Consumidor.

Números - "A entrada que mais preocupa é a matemática básica e os conhecimentos de estatística. Essas duas disciplinas assustam mais do que efetivamente dificultam a vida do candidato. Esse será mais um fator que reduzirá o volume de concorrentes", afirma Estrella.

Para participar do concurso da Polícia Rodoviária Federal, o candidato deverá se inscrever entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro por meio do endereço da Cespe: www.cespe.unb.br. As taxas custam R$ 55 ou R$ 65 a depender do cargo escolhido. As provas estão previstas para o dia 18 de novembro de 2012, no turno da manhã. Todas as vagas têm locação no Distrito Federal.

