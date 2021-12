Prefeituras têm vagas com salários de até R$ 8,3 mil

As prefeituras dos municípios de Crisópolis, Queimadas, Rio de Contas, Tanhaçu, Anguera, Umburanas e Ibiassucê, interiores do estado, estão com um total de 829 vagas abertas para concursos públicos. As remunerações variam entre R$ 724 e R$ 8.300, correspondendo às especificidades de cada área.



Há vagas disponíveis para candidatos do ensino fundamental, nível médio e nível superior. Crisópolis, a 215 km de Salvador, e Queimadas, à 305 km da capital, estão oferecendo vagas para técnicos e profissionais de saúde, cujas remunerações são mais altas.



Mudança para interior



Para Rodrigo Menezes, diretor do site Concurso Virtual, o que mais estimula até os moradores da capital a se candidatarem aos cargos no interior são a expectativa de estabilidade financeira e a concorrência menos acirrada.



"Geralmente, o número de vagas é maior, o conteúdo programático aborda menos assuntos e as bancas corretoras são menos exigentes. Dessa forma, as chances de aprovação são maiores", afirma. Menezes avalia que o custo de vida mais baixo também é um ponto importante levado em consideração pelo candidato.



De acordo com os editais, cada município possui vagas para áreas diversas, e prazos e taxas de inscrição específicos.



A cidade de Queimadas oferece 171 vagas para professor, enfermeiro, fisioterapeuta, médico plantonista, ginecologista, ortopedista, urologista, cardiologista, advogado e outras. As inscrições podem ser feitas até 18 de maio, pelo site www.supremaconcursos.com.br.



Em Tanhaçu, a 498 km, a maioria das 207 vagas são para agente administrativo, recepcionista, técnico em enfermagem e professores de educação infantil. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio, pelo site www.concepcaoconcursos.com.br.



Das 74 vagas oferecidas em Rio de Contas, a 576 km, as principais são para auxiliar de serviços gerais, guarda municipal e agente administrativo. As inscrições vão até o dia 22 de maio, pelo site www.srconcursosepesquisa.com.br.



Em Ibiassucê, a 614 km, a maior parte das 105 vagas é para professores de educação infantil e ensino fundamental, agente administrativo e técnico de enfermagem. Inscrições até 23 de maio, no site www.planejarconcursos.com.br.



Em Crisópolis, estão sendo oferecidas 91 vagas para técnico em laboratório, em enfermagem, em radiologia, médico clínico e plantonista, pediatra, urologista, ortopedista, ginecologista, entre outros. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de maio, pelos sites www.crisopolis.ba.io.org.br e www.libri.com.br.



Em Umburanas, a 445 km de Salvador, as 15 vagas são para a função de guarda municipal. As inscrições estão abertas até 27 de maio, no site www.multydeias.com.br.



Em Anguera, a 154 km da capital, das 166 vagas abertas, as principais são para auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão e ônibus, técnico em enfermagem e professor. As inscrições pelo site www.consultorialideranca.com.br até o dia 3 de junho.

