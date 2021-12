Prefeituras e UFRB selecionam para mais de mil vagas

As prefeituras de sete cidades baianas, além da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, estão com seleções de concursos abertas . São mais de mil vagas disponíveis e salários de até R$ 9 mil.

Itaberaba

A prefeitura de Itaberaba oferece oportunidades para funções de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de trabalho de 20h, 30h, ou 40h semanais, e salários que variam de R$ 880,00 a R$ 3.443,71.

Os candidatos devem realizar as inscrições até o dia 03 de junho de 2016, no site www.concursos.solucaogov.com.br. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário.

Cipó

Em Cipó são oferecidas 190 vagas, distribuídas pelo governo municipal para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam de R$ 880,00 a R$ 7.500,00 e as jornadas de trabalho podem ser de 20h; 30h ou 40h semanais, conforme o cargo.

As inscrições para estas vagas que encerram neste domingo, 22 de maio, podem ser feitas pelo site www.multydeias.com.br.

Prefeitura de Cardeal da Silva

A prefeitura do município está com as inscrições abertas para concurso público com 122 vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio de 2016, no site da empresa responsável pelo concurso.

As taxas são de R$ 35, R$ 50 e R$ 65 com vencimento no dia 24 de maio de 2016. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com rendimentos de até R$ 4 mil, por carga horária de 12 a 40 horas por semana.

Prefeitura de Jaguaripe

O certame em Jaguaripe busca nomear 75 profissionais com formações de níveis fundamental, médio ou superior. O salário varia de R$ 880,00 a R$ 2.948,40, de acordo com a função exercida e jornada desempenhada, que pode ser de 30h ou 40 horas semanais. As inscrições estão abertas até o dia 31 de de maio pelo site da organizadora.

Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora

A prefeitura da cidade busca preencher 624 vagas de todos os níveis de ensino. Os salários variam entre R$ 880 e R$ 9 mil. As inscrições serão recebidas no endereço eletrônico da organizadora até 31 de maio de 2016. As taxas variam de R$ 50,00, R$ 60,00 e R$ 100,00.

Prefeitura de Pintadas

O concurso em Pintadas tem o objetivo de contratar 14 novos profissionais. Estes trabalhadores devem cumprir jornadas de 30h a 40h semanais, com salários que variam de R$ 980,00 a R$ 2.284,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de maio de 2016, mediante preenchimento da ficha no site.

Prefeitura de Vera Cruz

Até o dia 30 de maio, a prefeitura recebe inscrições pelo site da empresa organizadora do certame para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 150 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração devida aos aprovados varia entre R$ 880,00 e R$ 3.500,00, conforme a função exercida e jornada desempenhada, que pode ser de 20h ou 40 horas semanais.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

A UFRB abriu inscrições abertas para concurso com 35 vagas para profissionais que vão atuar nos Centros de Ciências da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus. O cadastro podem ser realizado pelo site da universidade até o dia 17 de junho de 2016.

Os salários dos professores variam de R$ 2.018,77 a R$ 8.639,50. Este concurso é composto de Provas Escrita ou Escrita/Prática, Didática (aula pública), de Títulos e Defesa de Memorial. A previsão é de que as avaliações sejam iniciadas em 29 de julho deste ano.

