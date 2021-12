Prefeituras do interior têm 775 vagas abertas em concursos

As prefeituras de Livramento de Nossa Senhora, Cachoeira, São Félix do Coribe, Cansanção e Cafarnaum estão com inscrições abertas para concursos que vão selecionar, ao todo, 775 candidatos para vagas de todos os níveis escolares e com salários de até R$ 12 mil.

Em Livramento de Nossa Senhora, no Centro-Sul Baiano, há 624 vaga. Dessas, 100 são para auxiliares de serviços gerais, 59 para assistentes administrativos, 51 para técnicos de enfermagem, 27 para vigia e 23 para serventes de obras e manutenção. Há colocações para profissionais formados em ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 880,00 a R$ 9.000,00. Os candidatos inscritos serão avaliados por provas objetiva e de títulos. Para participar, é necessário se inscrever em www.seprod.com.br até sexta-feira, 17, e pagar taxas nos valores de R$ 50,00; R$ 60,00 ou R$ 100,00.

A segunda prefeitura com mais vagas é Cachoeira, no Recôncavo Baiano, com 91 colocações, também para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os mais buscados são auxiliares de serviços gerais, agentes de apoio, motoristas e técnicos de enfermagem. Os profissionais convocados receberão entre R$ 880,00 e R$ 7.000,00 para jornadas de 40h semanais. Para se inscrever é preciso preencher a ficha no site da empresa organizadora www.concursos.msconc.com.br, até o dia 19 (domingo). Os candidatos farão prova objetiva, de títulos e sanidade física e mental.

O município de São Félix do Coribe, no Extremo Oeste, vai selecionar 40 pessoas de todos os níveis de escolaridade. Os profissionais selecionados e chamados receberão de R$ 880,00 a R$ 12.000,00 por mês para atuar em jornadas de trabalho de 20h, 30h e 40h semanais. Há vagas para agente de endemias, condutor do SAMU, motorista, técnico em enfermagem SAMU, biólogo, psiquiatra e outros. As inscrições são no site www.ibeg.org.br até o dia 10 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 75,00 ou R$ 100,00.

Em Cansanção, no Nordeste baiano, o concurso é para selecionar 12 agentes comunitários de saúde para a prefeitura. Podem se inscrever candidatos com nível fundamental no site www.idmconcursos.com.br até este sábado, 11. É necessário pagar R$ 44,50 para participar. A remuneração é de R$ 1.014,00, para jornadas semanais de 40 horas.

No município de Cafarnaum, no Centro Norte da Bahia, um concurso selecionará oito agentes comunitários de saúde, com jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.014,00. Os candidatos devem ter ensino médio e se inscrever até o dia 3 de julho no site www.concursos.supremaconcursos.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 50,00.

