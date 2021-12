Prefeituras baianas oferecem mais de mil vagas

Os baianos que quiserem entrar para no serviço público, devem ficar atentos aos concursos municipais de pelo menos cinco prefeituras que estão com inscrições abertas. Ao todo, são oferecidas mil vagas para diversos cargos, divididos em níveis fundamental, médio/técnico e superior. A remuneração varia de R$ 734 até R$ 9 mil a depender da função. Veja os concursos disponíveis:



Há dois editais para prefeitura de Remanso

São oferecidas 531 vagas para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para os cargos de auxiliar de pedreiro e de serviços gerais, coletor de lixo, coveiro, gari, magarefe, motorista veículo leve, motorista de veículo pesado, office boy, operador de máquina, operador de trator agrícola, pedreiro, porteiro, vigilante, agente de arrecadação, agente de trânsito, almoxarife, auxiliares administrativo, de fisioterapia, frigorífico, informática, fiscais de limpeza, obras, posturas, técnicos em enfermagem, agrícola, saúde bucal, informática, laboratório, assistente social, auxiliar de redes e sistemas, biomédico/ bioquímico, cirurgião dentista, contador, farmacêutico, fisioterapeuta, instrutor de música, professores de educação infantil e ensino fundamental I e II. Os salários vão de R$724 a R$ 2 mil. As inscrições acontecem até o próximo dia 29.

Já para o processo seletivo, o cadastro pode ser feito até o próximo dia 23. São disponibilizadas 128 vagas, com remuneração que vão de R$724 a R$ 5.600. Os cargos são para limpeza, saúde bucal, consultório odontológico, segurança, cozinheira, educador físico, enfermeiro, advogado entrevistador, facilitador, farmaucéutico, fisioterapia, médico, motorista, orientador social, pedagogo, psicólogo, recepcionista, técnico em enfermagem, assistente social e auxiliar de apoio.

Os candidatos devem se inscrever para os dois editais no site do Instituto Machado de Assis.

Prefeitura de Tapiramutá

As inscrições para o concurso público está aberta até o próximo dia 16, com 57 vagas no total. Os candidatos vão trabalhar como agente de endemias, gari, guarda municipal, digitador, técnico em informática e agente arrecador. Para nível superior há vagas para enfermeiro, médico, coordenador pedagógico e para professores de 5ª a 8º séries nas áreas de geografia, inglês, ciências, língua portuguesa, matemática e história.

Os salários vão de R$ 724 a R$ 9 mil.

Os interessados em participar devem se inscrever no site da Planejar Concursos



Prefeitura de Vereda

As inscrições seguem até o próximo dia 8. O concurso oferece 73 vagas, mais cadastro de reserva. As vagas disponíveis são para o cargo de auxiliar administrativo, biblioteca, consultório odontológico, serviços gerais, coveiro, cozinheira, eletricista, gari,medereira, motorista, operador de máquina pesada e zelador. Há também, vagas para fiscal de vigilância sanitária, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, bibliotecário, enfermeiro, professores P-II em ciências, geografia, história, língua portuguesa, matemática e educação física.

A remuneração varia de R$724 a R$ 2 mil.

Para realizar a inscrição é preciso acessar o site e preencher o formulário da MSM Consultoria.



Prefeitura de Caculé

Seguem abertas as inscrições para o concurso municipal de Calculé até o próximo dia 16. A prefeitura oferece 66 vagas para as áreas de assistente social, psicólogo, professor níveis II e I, auxiliar administrativo, técnico em biblioteca, auxiliar de manutenção auxiliar de serviços serais, coveiro, merendeira, operador de máquinas, motorista categoria D.

As remunerações vão de R$ 724 até R$ 1.948.

Quem estiver interessado em concorrer a uma das vagas deve fazer a inscrição no site Planejar Concursos.

Prefeitura de Jacobina

Estão abertas as inscrições até o próximo dia 16, com 127 vagas disponíveis. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos vão trabalhar como operador de máquina, agente de trânsito, agente de combate as endemias, técnico em laboratório, coordenador pedagógico. Além disto, há oportunidades para professor de ensino fundamental - educação infantil, professor N1 - educação infantil e professor N1 - anos iniciais.

A remuneração é de R$ 754,51 a R$ 1.340,55.

Para se inscrever o candidato deve acessar o site e preencher o formulário da empresa Solução Gov.

