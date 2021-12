Prefeituras baianas oferecem 543 vagas de concurso

Prefeituras baianas estão com inscrições abertas para concursos com 543 vagas. O salário chega até R$ 8 mil no caso do certame da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que também é o que oferece o maior número de oportunidades (531)

Interessados devem se cadastrar até a próxima quarta-feira, 17. As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior. Para se inscrever o cadidato deve preencher a ficha disponível no site da Consultec.

Já a Prefeitura de São Felipe oferece sete vagas para quem tem nível fundamental, médio e superior. O cadastro vai até a próxima terça-feira, 16, e os salários são até R$ 3 mil. As inscrições devem ser realizadas pelo site da multydeias concursos.

A Prefeitura de Santa Rita de Cássia está com inscrição aberta até a próxima quinta, 18, com vagas para o nível superior com salários de até R$2,5 mil. Para se increver acesse o site da Conceitus consultoria.

