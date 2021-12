Prefeituras baianas encerram inscrições para concursos nesta segunda,13

Terminam nesta segunda-feira 13, as inscrições para dois concursos em prefeituras no interior da Bahia. As vagas são para as cidades de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) e Teodoro Sampaio (a 99,2 km de Salvador).

Feira de Santana

Na prefeitura de Feira de Santana, as 100 vagas são para professor de educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental nas áreas de Pedagogia (60), Educação Física (13), Língua Portuguesa (5), Arte (5), Ciências (4), Matemática (5), História (4) e Geografia (4). A remuneração é de R$ 2.009,13, com 20 horas semanais.

As inscrições são feitas pela internet, por meio do endereço eletrônico da organizadora AOCP Concursos Públicos. O valor da taxa é de R$ 100. O concurso, que tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, será composto por prova objetiva, prova de redação e prova de títulos.

Teodoro Sampaio

Já no processo seletivo da prefeitura de Teodoro Sampaio, estão sendo oferecidas cerca de 162 oportunidades para todos os níveis de escolaridade (confira as vagas abaixo).

Os aprovados terão uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas, com salários entre R$ 937,98 e R$ 10.364,57. As inscrições devem ser realizadas no site da realizadora do certame, a Concepção Consultoria.

As provas estão previstas para o dia 16 de dezembro, conforme consta no edital. O certame tem prazo de validade de um ano.

