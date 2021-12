Prefeitura reabre concurso com salário de até R$ 8 mil

O prazo para se inscrever no concurso público para a Prefeitura Municipal de Ilhéus, no litoral sul da Bahia, estará reaberto a partir do dia 29 de março e seguirá o até 7 de abril. O certame oferece 520 vagas para cargos com níveis fundamental, médio e superior [veja abaixo].

Algumas funções têm vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os profissionais deverão atuar em jornadas que variam de 20h, 30h e 40h semanais. A renumeração varia de R$ 880 a R$ 8 mil.

Os candidatos devem ler o regulamento do concurso por meio do edital [confira ao lado] e fazer a inscrição no site da Consultec. Como forma de classificação, serão realizadas provas objetivas. Para alguns cargos, serão exigidos a realização de prova de títulos e prática, conforme determinado.

O concurso tem validade de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

