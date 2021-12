Prefeitura prorroga prazo para inscrição em concurso com 971 vagas

A inscrição para o concurso da Prefeitura de Salvador foi prorrogado para até as 16 horas desta quinta, 3. O cadastro pode ser feito, até as 16 horas desta quinta, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame.

São oferecidas 971 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 950 e R$ 3.950. O contrato é sob o Regime Especial Administrativo (Reda) pelo período de dois anos, podendo ser prorrogado.

A taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 90.

