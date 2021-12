Prefeitura na Bahia inscreve para concurso com salários de até R$ 6 mil

Estão abertas até o dia 19 deste mês, as inscrições para o concurso Público da Prefeitura de Entre Rios. São oferecidas 150 vagas para cadastro reserva de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 954 a R$ 6 mil.

Interessados podem realizar a inscrição por meio do site da Planejar Consultaria - empresa responsável pelo certame. As taxas variam de R$ 50 a R$ 90.

As provas estão programadas para serem aplicadas no dia 11 de março. Já resultado final está previsto para ser divulgado no dia 4 de abril, também no endereço eletrônico da Planejar e na sede da prefeitura.

Os candidatos passarão por prova objetiva.O edital prevê prova de título para alguns cargos.

Vagas

As oportunidades são para as funções de nutricionista, assistente administrativo, fisioterapeuta, operador de máquinas, técnico em alimentação escolar, advogado, porteiro, guarda municipal, fiscal de obras e postura, auxiliar de higiene, técnico em contabilidade, analista sanitarista e ambiental, técnico em enfermagem, enfermeiro, fiscal de tributos, coveiro, técnico em infraestrutura escolar, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo PSF.

Além disso, também são disponibilizadas vagas para técnico em raio-x, engenharia civil, condutor de veículo escolar, motorista de veículos leves, engenheiro ambiental, técnico em orientação escolar, analista urbanístico e ambiental, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista II, assistente social, bioquímico, coordenador pedagógico.

Também há oportunidades para técnico em tradução e interpretação libras e/ou braile, farmacêutico, agente de fiscalização ambiental, fonoaudiólogo escolar, médico (diversas áreas), odontólogo PSF, psicólogo escolar, psicopedagogo, técnico em biblioteca, técnico em equipamento de informática, técnico em laboratório, assistente itinerante e técnico em multimeios didáticos.

