Prefeitura na Bahia anuncia concurso com 300 vagas

A Prefeitura de Itabuna divulgou no Diário Oficial do Munícipio o concurso público que disponibiliza 300 vagas para nível médio e superior, com salários que variam de R$ 1.000 a 2.624,03.

As oportunidades para nível superior são para fonoaudiólogo, professor, tradutor, musicoterapeuta e facilitador da justiça restaurativa. Já para o nível médio, foram disponibilizadas 35 vagas para a função de secretário escolar.

O certame também terá cadastro reserva para os cargos de assistente social, encarregado de obras, professor de dança, psicólogo, terapeuta ocupacional, instrutor de dança e servente.

