Prefeitura na Bahia anuncia concurso com 185 vagas

A Prefeitura de Barrocas, a 191 km de Salvador, vai abrir concursos para 185 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. As inscrições, com taxas que variam de R$ 50 a R$ 140, acontecem de 3 a 17 de novembro, no site da empresa organizadora do certame.

Os salários variam de R$ 788 a R$ 8.550, com jornadas de trabalho de até 40 horas. O prazo de validade é de dois anos, mas existe a possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Confira a lista de cargos:

Nível Fundamental: Agente de Serviços - Auxiliar de Serviços Gerais (28), Auxiliar de Vigilância Escolar (6), Cozinheiro (4), Guarda Municipal (4), Merendeira (6), Motorista (24) e Operador de Máquinas Pesadas (3).

Nível Médio: Auxiliar Administrativo (16), Agente de Combate as Endemias (1), Agente Comunitário de Saúde (4), Agente de Vigilância Sanitária (1), Agente Operacional de Creche e Pré-escola (9), Auxiliar de Odontologia (5), Monitor de Transporte Escolar (8), Oficineira (1) Recepcionista (1), Técnico em Radiologia (1), Técnico em Enfermagem (15) e Técnico Agrícola (1).

Nível Superior: Assistente Social (5), Cirurgião-Dentista (6), Educador Físico (1), Enfermeiro (10), Farmacêutico (1), Engenheiro Civil (1), Fisioterapeuta (2), Fonoaudiólogo (1), Médico nas áreas de Clínico (4), Ginecologista (1), Ortopedista (1), Pediatra (1), Psiquiatra (1) e Veterinário (1), Nutricionista (3), Psicólogo (5), Psicopedagogo (1), Terapeuta Ocupacional (1) e Advogado (1).

