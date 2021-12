Prefeitura Municipal de Candeias seleciona 197 profissionais

Estão abertas até a próxima sexta-feira, 10, as inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Candeias, com 197 vagas para contratação temporária em diversas áreas. As inscrições do processo seletivo tiveram início em 31 de outubro e os salários variam de R$ 937 a R$ 2.500.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher um cadastro no site e apresentar presencialmente os documentos descritos no edital no Paço Municipal Conselheiro Luiz Viana, localizado na avenida dos Três Poderes, s/nº, no bairro Ouro Negro, no período de 13 a 17 de novembro.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior, com vagas de assistente administrativo, coordenador pedagógico, fiscal de serviços públicos, porteiro, assistente social, entre outros. A lista completa das vagas pode ser encontrada no site.

