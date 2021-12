Prefeitura estabelece cota para afrodescendentes em concurso

O decreto que reserva 30% das vagas em concursos públicos em Salvador para candidatos afrodescendentes foi publicado nesta quarta-feira, 19, no Diário Oficial do Município. A medida entra em vigor em 30 dias e tem duração de dez anos.

A cota será destinada a candidatos que declararem pretos ou pardos no momento da inscrição. Caso as vagas não sejam preenchidas, as oportunidades ficarão a disposição dos demais aprovados.

