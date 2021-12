Prefeitura divulga edital de estágio com bolsa no valor de R$ 982,02

A Secretaria Municipal de Gestão divulgou o edital do processo seletivo de estágio destinado a estudantes de enfermagem e medicina. Os selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 928,02 e atuarão na Rede de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As inscrições estarão disponíveis a partir das 8h da próxima segunda-feira, 28, e podem ser feitas diretamente no site no Instituto Euvaldo Lodi (IEL).Com uma carga horária de seis horas por dia e 30 horas semanais, os convocados atuarão de segunda a sexta. Ao total, são oferecidas 10 vagas, sendo, oito para medicina e duas para enfermagem.

O processo seletivo será realizado em três etapas: prova objetiva, entrevista e análise curricular e Seminário de Introdução à Rede. Outras informações podem ser consultadas a partir da página 28 do edital da seleção.

