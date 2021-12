Prefeitura divulga edital de concurso com salários de até R$ 6 mil

A prefeitura do município de Pindaí, no interior da Bahia, divulgou o edital do concurso público destinado para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Com salários que variam de R4 937 a R$ 6 mil, o certame vai oferece 345 vagas para diferentes cargos.

As inscrições estarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, 13, e seguem até o dia 5 de julho. Interessados deverão realizá-las das 8h às 12 e das 14h às 17h, na Escola Ana Angélica, localizada na Rua Ana Angélica, s/n, Centro de Pindaí.

O processo seletivo consistirá de provas escritas objetivas, mas para alguns cargos haverá ainda prova técnica situacional ou prova prática.

