Prefeitura de Serrinha abre edital com 271 vagas de concurso público

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Serrinha estão abertas até o dia 13 de março, com 271 vagas disponíveis para várias áreas de atuação. A taxa para as vagas de nível médio é de R$ 68 e para as de nível superior é de R$ 115.

Para se inscrever e obter maiores informações do edital, os interessados podem acessar o Diário Oficial do Município, o site da prefeitura e da empresa Seleta Concursos, entidade responsável pelo concurso.

adblock ativo