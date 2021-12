Prefeitura de Serra Preta anuncia concurso para guardas municipais

A prefeitura do município de Serra Preta (distante a 169,2 Km de Salvador) divulgou o edital para concurso público destinado a contratação de guardas municipais com remuneração de R$ 998. Das 15 vagas oferecidas, 13 são para homens e duas para mulheres.

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 17 deste mês no site da empresa Seleta Concursos. O certame será composto por prova objetiva, de títulos, teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação.Prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 9 de junho.

