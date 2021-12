Prefeitura de São Sebastião do Passé abre inscrições para 218 vagas

Estão abertas desde esta segunda-feira, 22, as inscrições para o Processo Seletivo e Concurso Público da Prefeitura de São Sebastião do Passé (distante a 64,7 km de Salvador). Os dois editais, que juntos somam 218 vagas, trazem oportunidades temporárias para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os candidatos classificados trabalharão em diferentes setores da cidade. As jornadas são de 30h e 40h semanais de trabalho, com salários que variam de R$ 954,00 a R$ 2.798,67.

Para as seleções, as classificações ocorrem por meio de provas objetivas e de títulos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 1 de novembro de 2018, pelo endereço eletrônico da Planejar Consultoria, empresa responsável pela organização dos certames.

As taxas de participação são de R$ 35, para nível fundamental, R$ 55, nível médio e R$ 70, superior. Outras informações podem ser consultadas no edital.

