Prefeitura de Santaluz abre processo seletivo com salários de até 12 mil

O processo seletivo da Prefeitura Municipal de Santaluz (a 286 quilômetros de Salvador) está oferecendo 134 vagas vinculadas às secretarias de Assistência Social e de Saúde. Os salários podem ir de R$ 937,00 a R$ 12.000,00 e a carga horária pode variar de 10 a 40 horas semanais.

A taxa de inscrição para candidatos de nível fundamental e médio é de R$ 25,00, para nível técnico (R$ 40,00) e nível superior (R$ 50,00).

As inscrições seguem até as 12h desta próxima sexta-feira, 12, e podem ser feitas pelo site da prefeitura do município. Lá, os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição de acordo com a categoria e depois entregar no Departamento de Recursos Humanos de Santaluz um envelope contendo os documentos pessoais, currículo e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Confira o edital.

Além da inscrição, os candidatos passarão por uma análise de experiência profissional na área, por meio do currículo, entrevista e prova de títulos (este apenas para os candidatos de nível superior).

>> Vagas

>>Nível fundamental - Facilitador de Oficinas - Teatro (1 vaga), Dança (1 vaga), Música (1 vaga), Capoeira (1 vaga), Artesanato (1 vaga), Educador Físico - Redutor de Danos (2 vagas) e Facilitador de Oficinas (1 vaga).

>>Nível Médio / Técnico - Entrevistador Cadúnico (2 vagas), Técnico de Nível Médio (6 vagas), Educador Social (2 vagas), Orientador Social (8 vagas), Operador de Sistemas (10 vagas), Auxiliar de Consultório Odontólogo (5 vagas), além de Técnico em Enfermagem (12 vagas), Técnico em Farmácia (1 vaga) e Técnico em Nutrição (1 vaga).

>>Nível Superior - Assistente Social I (1 vaga), Assistente Social II (9 vagas), Educador Físico (1 vaga), Enfermeiro (18 vagas), Médico Psiquiatra (3 vagas), Psicólogo (7 vagas), Terapeuta Ocupacional (3 vagas), Médico Clínico Geral (7 vagas), Farmacêutico (1 vaga), Psicopedagogo (1 vaga), Fisioterapeuta (6 vagas), Fonoaudiólogo (1 vaga), Nutricionista (3 vagas), Odontólogo (5 vagas), Enfermeiro Obstetra (1 vaga), Médico Plantonista (1), Médico Ginecologista e Obstetra (1), Médico Oftalmologista (1 vaga), Médico Ortopedista (1 vaga), Médico Otorrinolaringologista (1 vaga), Médico Pediatra (2 vagas), Médico Neurologista (1 vaga) e Médico Ultrassonografista (1 vaga).

