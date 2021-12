Prefeitura de Santa Luz inscreve para seleção com salários de até R$ 12 mil

A prefeitura do município de Santa Luz (distante a 270,9 km de Salvador) divulgou o edital do processo seletivo destinado a contratação de 197 candidatos de nível fundamental, médio e superior com salários que variam de R$ 998 a R$ 12 mil.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quarta-feira, 22, até o dia 28 deste mês, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, em dias úteis, no Auditório Municipal Lindaura Carneiro, localizado na rua Getúlio Vargas, ao lado do Centro Educacional Nilton Oliveira Santos, em Santa Luz.

A seleção terá validade de um ano e será composta por análise da experiência profissional, entrevista e prova de títulos para os candidatos às vagas de nível superior.

adblock ativo