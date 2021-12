Prefeitura de Salvador seleciona 293 médicos; salário chega a R$ 10.768,13

Começam nesta terça-feira, 31, as inscrições para 293 vagas temporárias para médicos sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Os profissionais irão atuar em Salvador. As inscrições são feitas pela internet e seguem até as 23h59 do dia 19 de agosto. A taxa é de R$ 50 e a classificação será apenas por avaliação de títulos (veja edital abaixo).

As oportunidades oferecidas são 48 para clínica médica, 23 para ginecologia e obstetrícia, 15 para pediatria, 57 para psiquiatria e 150 para médico generalista. As chances são destinadas à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), à Atenção Primária à Saúde (APS) e ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Os aprovados receberão renumeração de R$ 10.768,13, para clínico geral; de R$ 3.230,44, para psiquiatria; e de R$ 2.512,56, para as demais áreas. A carga horária semanal para médico clínico geral será de 40 horas. Para as demais áreas, de 20 horas.

