Prefeitura de Salvador oferece 166 vagas na área de saúde

A Prefeitura de Salvador abriu concurso de processo seletivo simplicado com 166 vagas na área de saúde. O salário chega até R$ 7.400. Serão recrutados médicos generalistas, psiquiatras, intervencionistas e reguladores para atuar no Programa de Saúde da Família (PSF), nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os candidatos interessados só poderão realizar as inscrições na sede da Secretaria de Gestão, no vale dos Barris. O atendimento será nos próximos dias 26 e 30 de maio, das 8h30 às 11h30.

O concurso será realizado no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e o edital está disponível no site da Secretaria de Gestão Pública de Salvador.

