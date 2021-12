Prefeitura de Salvador encerra inscrição de concurso neste domingo

Os candidatos para as vagas de médico oferecidas pela Prefeitura de Salvador têm até as 23h59 deste domingo, 26, para participar do processo seletivo. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site Seleção SMS.

A taxa é de R$ 50. A remuneração vai de R$ 2.512,56 a R$ 10.768,13, para jornadas de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

A seleção visa a contratação de 293 médicos durante 2 anos por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As oportunidades ofertadas são para profissionais nas áreas de clínica médica (48), ginecológica/ obstétrica (23), pediátrica (15), generalista (150) e psiquiátrica (57).

Outras informações podem ser consultadas no edital do certame.

