Prefeitura de Salvador divulga resultado de novas etapas do concurso

A prefeitura de Salvador divulgou nesta segunda-feira, 22, o resultado das novas etapas do concurso público, que oferece vagas para cargos de Nível Superior e Nível Médio. O resultado das provas objetivas e convocação para Teste de Aptidão Física (TAF) pode ser conferida no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O teste para os aprovados no cargo de agente de salvamento aquático ocorre em três datas: 28 de julho, na Escola de Formação Complementar do Exército, na Pituba, e nos dias 8 e 9 de agosto, na Arena Aquática de Salvador, também na Pituba. Para os outros cargos, serão realizados entre os dias 28 de julho e 7 de agosto, na Escola de Formação Complementar do Exército. Os horários foram divulgados no site da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e no da FGV.

Editais 03/2019 e 02/2019

Saíram também os resultados da prova objetiva do Edital 03/2019. Os cargos que exigiram questões discursivas não foram disponibilizadas. Os horários agendados para averiguação de candidatos no cargo de profissional de atendimento integrado na área de qualificação de médico estão liberadas nos sites da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e no da FGV.

A averiguação ocorre no dia 29 de agosto de 2019, das 9 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Semge, no Vale dos Barris. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

O Edital 02/2019, referente ao cargo de professor, terá o resultado divulgado nos próximos dias.

