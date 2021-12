Prefeitura de Salvador divulga edital de seleção para área de saúde

A Secretaria Municipal de Gestão de Salvador divulgou o edital do processo seletivo destinado a profissionais da área de saúde que possuam o nível médio e superior. Ao todo, são 483 vagas com salários que variam de R$1.453,69 a 3.876,83.

As oportunidades oferecidas são para os cargos de auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, odontólogo (cirurgião dentista) e enfermeiro. As inscrições devem ser feitas pelo site da seleção até o dia 3 de junho. As taxas custam entre R$ 35 e R$ 50.

Os selecionados serão contratados em Regime de Direito Administrativo (Reda), em regime de plantão de 40 horas semanais.

