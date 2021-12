Prefeitura de Salvador abre vagas para trabalhar no Carnaval

Engenheiros civis e profissionais da área social, que tenham interesse em trabalhar durante o Carnaval, poderão se inscrever no processo seletivo realizado pela Prefeitura de Salvador. As inscrições seguem até a terça-feira, 22.

Área social

O edital prevê a contratação de 326 educadores, coordenadores e supervisores sociais. Destas vagas, 120 são para a função temporária de educador social, e outras 206 para as funções de coordenador de unidade, supervisor e educador social, respeitando o percentual de 5% a candidatos com deficiência.

Para os educadores sociais, a contratação será para o período de nove dias, incluindo treinamento. Já os selecionados para as demais funções, irão trabalhar por 11 dias, contando capacitação e exercício das atividades. O valor da inscrição varia entre R$ 10,00 para função de educador social e R$ 15,00 para coordenador e supervisor de unidade e deve ser paga após o preenchimento de formulário no site.

Engenheiros Civis

A previsão é de que sejam contratados 12 engenheiros civis em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para o Carnaval. O salário varia de acordo com o período de trabalho, que pode ser das 9h às 19h, ou das 19h às 5h.

Para participar do processo, o candidato deve ter graduação completa em Engenharia Civil e experiência mínima de um ano na função. A avaliação será feita em uma única etapa, com análise através da modalidade de prova de títulos.

A seletiva conta ainda, com reservas para candidatos negros e com deficiência. A taxa de participação é de R$15 e deve ser paga após a inscrição no site. Outras informações podem ser consultadas no edital, publicado nesta quinta-feira, 17, no Diário Oficial do Município (DOM).

