Prefeitura de Salvador abre seleção para 331 vagas de REDA

A prefeitura municipal de Salvador lançou edital de abertura de processo simplificado para o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), nesta segunda-feira, 15. As inscrições vão até 12 de outubro, com 331 vagas disponíveis, divididas em níveis superior e médio.

A remuneração varia entre R$ 1.819,96 e R$ 2.800. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da organizadora até 23h59 do dia 12 e pagar a taxa até o dia 13. A inscrição varia entre R$ 30 e R$ 48.

Das vagas oferecidas, 5% serão para pessoas com deficiência e 30% para afrodescendentes. Os interessados em concorrer a uma das vagas reservadas precisam declarar sua condição na ficha de inscrição.

As provas serão objetivas para os dois níveis, com assuntos de língua portuguesa, atualidades, ética e legislação na administração pública, informática básica e conhecimentos gerais. No dia 2 de novembro serão realizadas as provas.

