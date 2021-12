Prefeitura de Laje abre processo seletivo com salários até R$ 1.900

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Laje (a 236 quilômetros de Salvador) terão início no dia 3 de setembro. Ao todo, serão ofertadas 200 vagas de contratação temporária para todos os níveis. Os salários variam de R$ 954 até R$ 1.900.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 do mesmo mês, das 8h às 14h, na Biblioteca Municipal Arlete Maron de Magalhães, na praça da Matriz. A taxa é de R$ 20, para o nível fundamental, R$ 40 (médio) e R$ 60 (superior).

A lista dos aprovados será divulgada no site Prefeitura de Laje. Para mais informações e descrição das vagas podem ser acessadas no edital do certame.

