Prefeitura de Lage anuncia inscrições para processo seletivo

Estarão abertas a partir do próximo dia 20 (quarta-feira) as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Laje (distante 233 km de Salvador), com 153 vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade (confira as vagas abaixo).

As oportunidades oferecidas devem ser preenchidas em diferentes Secretarias da cidade. A previsão é que os profissionais exerçam as funções em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 998 a R$ 2.400.

Com taxas de R$ 20 a R$ 60, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 deste mês, diretamente na Biblioteca Municipal Arlete Maron de Magalhães, localizada na praça Matriz, s/nº, das 8h às 14h. Outras informações estão disponíveis no edital da seleção.

