Prefeitura de Itagimirim anuncia seleção com salário de até R$ 6 mil

A prefeitura do município de Itagimirim divulgou o edital para o processo seletivo destinado a todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 954 a R$ 6.500.

Disponíveis até o dia 24 deste mês, as inscrições podem ser realizadas pela internet, no site da organizadora do concurso ou pessoalmente, na prefeitura da cidade, localizada na rua São João, centro.

As taxas custam entre R$ 47 e R$ 160. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de julho. O processo seletivo tem validade de um ano.

Cargos

Serão oferecidas 79 vagas para os cargos de agente administrativo; agente de combate a endemias; assistente social; auxiliar de consultório dentário; auxiliar de inspeção agropecuária e meio ambiente; auxiliar de limpeza urbana; auxiliar de serviços gerais; condutor socorrista; enfermeiro; facilitador de esportes; facilitador de oficina; fiscal de serviços públicos; fisioterapeuta; médico clínico geral; médico plantonista; médico veterinário; motorista; odontólogo; operador de máquina pesada (motoniveladora; retroescavadeira; trator agrícola); orientador social; professor de educação física; psicólogo; técnico administrativo; técnico de enfermagem; e visitador social.

