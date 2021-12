Prefeitura de Ilhéus reabre concurso com mais de 500 vagas

A Prefeitura Municipal de Ilhéus, Bahia, reabriu o Concurso Público que oferece mais de 500 vagas, para todos os níveis (fundamental, médio/técnico e superior). O certame é de organização da Consultec.

Alguns cargos têm vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os profissionais devem atuar em jornadas que variam de 20h, 30h, e 40h semanais. A remuneração vai de R$ 880,00 a R$ 8.000,00, a depender do cargo.

Para nível fundamental as vagas são para: Pintor (2 vagas); Encanador (3 vagas); Pedreiro (2 vagas); Salva-Vidas (19 vagas); Mecânico de Máquinas Pesadas (2 vagas); Operador de Patrol. (2 vagas); Operador de Retroescavadeira (3 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (33 vagas); Motorista (8 vagas); Merendeira (14 vagas).

Já para nível médio/técnico há oportunidades para: Arquivo (3 vagas); Assistente de Informática (2 vagas); Cadista Técnico (2 vagas); Técnico Agrícola (3 vagas); Técnico em Edificações (3 vagas); Topógrafo (7 vagas); Técnico Auxiliar de Farmácia (5 vagas) Fiscal Ambiental (3 vagas); Técnico de Enfermagem (10 vagas); Técnico de Enfermagem Socorrista (5 vagas); Técnico Seg. Trabalho (4 vagas); Auxiliar de Saúde Bucal (3 vagas); Condutor Socorrista (11 vagas); Auxiliar Administrativo (23 vagas); Assistente Administrativo (23 vagas); Orientador Social (7 vagas); Agente de Trânsito (7 vagas); Guarda Municipal (7 vagas); Monitor Social (8 vagas); Auxiliar de Regulação (5 vagas); Cuidador (10 vagas); Agente Social (10 vagas);

No nível superior as vagas são: Arquivologista (3 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Engenheiro de Trânsito (3 vagas); Engenheiro Civil (3 vagas); Engenheiro Agrônomo (3 vagas); Turismólogo (3 vagas); Farmacêutico (5 vagas); Museólogo (3 vagas); Médico nas especialidades de: Clínico (16 vagas); do Trabalho (4 vagas); Ginecologista e Obstetra (4 vagas); Psiquiatra (4 vagas); Pediatra (4 vagas); Endocrinologista (3 vagas); Gastroenterologista (3 vagas); Geriatra (3 vagas); Hematologista (3 vagas); Cardiologista (4 vagas); Mastologista (4 vagas); Neurologista (4 vagas); Cirurgião Oncológico (4 vagas); Proctologista (3 vagas); Reumatologista (4 vagas); Cirurgião Geral (4 vagas); Urologista (4 vagas); Neuropediatra (3 vagas); Dermatologista (3 vagas); Socorrista (5 vagas); Infectologista (4 vagas); Cirurgião Cabeça e Pescoço (3 vagas); Pneumologista (4 vagas); Enfermeiro (10 vagas); Enfermeiro Socorrista (10 vagas); Psicólogo (4 vagas); Nutricionista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (4 vagas); Educador Físico (4 vagas); Fisioterapeuta (4 vagas); Odontólogo (4 vagas); Médico Veterinário (4 vagas); Assistente Social (6 vagas); Administrador (4 vagas); Analista de Recursos Humanos (4 vagas); Contador (3 vagas); Professor Séries Iniciais (73 vagas); Procurador (4 vagas); Auditor Fiscal (8 vagas); Arquiteto (CR).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro de 2016, mediante preenchimento da ficha disponível no site da Consultec. Não esqueça de efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Serão realizadas Provas Objetivas, para todos os inscritos. Alguns cargos devem realizar também Prova de Títulos e Prática, conforme o determinado. A previsão é que a primeira etapa aconteça no dia 13 de março de 2016.

O concurso tem validade de dois anos, contados a partir da data da Homologação do seu Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da Administração, por ato expresso do Poder Executivo Municipal.

