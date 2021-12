Prefeitura de Igaporã abre concurso com 152 vagas

A Prefeitura Municipal de Igaporã (681 km distante de Salvador) está com inscrições abertas para concurso com salários de R$ 880 a R$ 5.800. Ao total, são 152 vagas para as seguintes níveis fundamental, médio, superior e técnico.

Para os candidatos ao nível fundamental há vagas para Motorista (6), Operador de Retroescavadeira (1), Operador de Pá Mecânica (1), Operador de Motoniveladora (1), Agente de Portaria (15), Auxiliar de Serviços Gerais (30), Pedreiro (3).

Os de nível médio têm vagas para Assistente de Educação Infantil (4), Auxiliar Administrativo (8), Faturista (1), Oficineiro/ Orientador Social (4), Secretário Escolar (1).

Já os de nível Técnico dispõem de vagas para Técnico em Agropecuária (2), Técnico em Edificações (1), Técnico em Enfermagem (4), Técnico em Laboratório (1), Técnico em Meio Ambiente (1).

As vagas para nível superior são Assistente Social (3), Biólogo (1), Bioquímico (2), Contador (1), Educador Físico (2), Enfermeiro (3), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Cívil (1), Farmacêutico (2), Fisioterapeuta (3), Médico (3), Médico Psiquiatra (1), Nutricionista (2), Procurador Assistencial (2), Psicólogo (3).

As inscrições estão sendo feitas pelo site, até as 19:59min do dia 23 de setembro de 2016. Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do edital e transmitir os dados pela internet.

adblock ativo