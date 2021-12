Prefeitura de Ibotirama abre seleção com 197 vagas; salários chegam a R$ 6 mil

A prefeitura de Ibotirama (distante a 663 Km de Salvador) divulgou o edital para o processo seletivo destinado a contratação de 197 candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações de R$ 998 a R$ 6 mil.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de junho, por meio do site da empresa Caetanno, organizadora pelo certame. A prova está prevista para ser aplicada no dia 28 de julho, às 14h.

Os profissionais vão atuar em jornadas de 20h a 40h por semana e em regime de plantão, de acordo com o cargo pretendido.

