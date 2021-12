Prefeitura de Feira encerra concurso com 149 vagas no dia 31

A Prefeitura de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) encerra as inscrições para o concurso que oferece 149 vagas na área de saúde nesta quinta-feira, 31. As oportunidades são os níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$1.320,79. A inscrição pode ser feita no site da organizadora do certame.

As vagas disponíveis são para médico intervencionista (7 vagas), médico regulador (14 vagas), enfermeiro (12 vagas), técnico em enfermagem (45 vagas), técnico em enfermagem para motolância (3 vagas), motorista (35 vagas), assistente administrativo (7 vagas), rádio operador (5 vagas) e telefonista auxiliar de regulação médica (21 vagas).

A jornada de trabalho varia de 30h a 40h semanais. A taxa de inscrição oscila entre R$ 75 e R$ 90.

