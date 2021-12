Prefeitura de Feira de Santana oferece 40 vagas para médicos

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou o processo seletivo com 40 vagas para médicos. O edital foi publicado na edição desta terça-feira, 9, do Diário Oficial do Município. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 19 de janeiro.

As vagas são para atuação no Samu do município. As inscrições, que custam R$ 50, devem ser feitas exclusivamente pelo site da prefeitura. A contratação, em Regime de Direito Administrativo (Reda), vale por dois anos, prorrogáveis por igual período.

O processo seletivo terá duas etapas. A primeira de avaliação de títulos e a segunda de capacitação inicial, que será de 40 horas.

Do total de vagas, 26 são para a ampla concorrência, 12 para os candidatos que se declararem afrodescendentes e duas para pessoas com deficiência.

